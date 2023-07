Emerytura Zbigniewa Bońka. Można się mocno zdziwić

Zbigniew Boniek , który jest dobrze znany w świecie futbolu, nie ma problemu z brakiem zajęć po zakończeniu kariery. Wrócił do swojego domu we Włoszech, gdzie teraz może poświęcić więcej czasu swojej rodzinie. Mimo to, przyznaje, że nie otrzymuje emerytury, co jest dla niego zupełnie normalne .

Niektórzy ludzie sprawdzają co miesiąc, ile dostaną na emeryturę. Ja nie muszę tego robić, ponieważ nie otrzymuję emerytury. Jednak kiedy osiągniesz wiek 65 lat, niektórzy mogą powiedzieć, że jesteś w zaawansowanym wieku. Dla mnie to nie stanowi problemu. Nadal robię to, co zawsze robiłem - uprawiam trochę sportu, działam w wielu różnych branżach. We Włoszech 65-latek to wciąż młody człowiek - mówił Boniek w 2021 roku rozmowie z "Przeglądem Sportowym".