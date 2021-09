Emil Stępień i Jarosław Jakimowicz prowadzą ożywioną dyskusję na obiadku w centrum Warszawy (ZDJĘCIA)

Goodwishes 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Dody mi szkoda bo niepotrzebnie sie spiknęła z tym gościem. Widać bylo bo ona udawać nie potrafi ze nie brała slubu z miłości to byl kontrakt na 3 lata żeby nie pojsc siedzieć. Jakby umiała czasem odpuścić byłaby szczęśliwa osoba. Kto sie jej czepiał czy jej rodziny trzeba bylo puszczać mimo uszu, skupić na karierze na działalności charytatywnej etc. zamiast dawać temu energie i mnożyć te zla robi z tego dobra. To co od innych jest nasze tylko kiedy ten 'prezent' przyjmiemy, jeśli zostanie w rece obdarowującego wciąż należy do niego' po co brac gow*no z czyichś rak? Niech zostanie w rekach tego co sie napial..nie będzie wiedział co z nim zrobic, ludzie ocenia jego a nie tego na kogo nas.. Fajna babka Doda, cenie ja za sile, za pogodę ducha, za lojalność wobec bliskich /ktora energetycznie moze wiec lepszy wymiar bo jej rodzice tez nie dostawaliby rykoszetem po jej odpowiedziach na ten syf co na nia spływał, trzeba si ebolo tez z klasa i po cichu rozwodzić nikomu nie tlumaczac/ czas sie odciąć od tego syfu Doda, i nie wpuszczać tego do życia. Powodzenia!