Emilia Dankwa komentuje "Pandora Gate" i wyznaje: "Nie wszystkie wiadomości, które dostaję, są ŚWIĘTE" (WIDEO)

No cóż, trzeba tępić osoby z takimi skłonnościami. Jednak tutaj mamy dorosłą dziewczynę. A czy ona zwróciła uwagę, że dość mocno sama eksponuje ciało i kusi? Przecież to nie są niewinne zdjęcia, pobudzają wyobraźnię. Co chce nimi osiągnąć? Chyba nie rozpoczęcie działalności kółka recytatorskiego. Nie mówię, że daje to prawo do erotycznych zaczepek niesmacznych, ale jednak nic innego nie wnosi poza pobudzaniem wyobraźni. Sama to wybiera, przeciez wie jak to działa.