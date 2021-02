Emilia Komarnicka zdradziła IMIĘ drugiego dziecka! "Właśnie szepnął mi do ucha, by Was pozdrowić"

Aktorska para jak ognia unikała pytań o to, jakie imię nadali swojej kolejnej latorośli. Teraz w końcu się przełamali, a Komarnicka ogłosiła na Instagramie imię brata małego Kosmy . Nie zapomniała też napomknąć, że internauci od tygodni zasypywali ją pytaniami o to, jakie imię nosi ich drugi syn.

Najczęściej zadawane przez Was pytanie było o imię brata Kosmy... Otóż nasze drugie szczęście ma na imię T Y M O T E U S Z. Nasz T E O właśnie szepnął mi do ucha, by Was pozdrowić! - napisała wyraźnie podekscytowana aktorka.