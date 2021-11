Emily Ratajkowski wyznaje, dlaczego nie zareagowała, gdy Robin Thicke ją obmacywał: "NIE ZROBIŁABYM TAKIEJ KARIERY"

Kilka tygodni temu Emily Ratajkowski wyznała, że Robin Thicke molestował ją na planie słynnego klipu do piosenki Blurred Lines, który to otworzył modelce drzwi do lukratywnej kariery. W książce My Body celebrytka napisała, że 8 lat temu wokalista podszedł do niej i chwycił od tyłu za nagie piersi. Wielu fanów było zaskoczonych tym, że Ratajkowski wspomina pracę nad teledyskiem tak traumatycznie. Emily postanowiła raz jeszcze odnieść się do sprawy i w podkaście Millennial Love zdradziła, dlaczego nie zareagowała wówczas gdy artysta rzekomo dopuścił się molestowana.

Myślę, że gdybym rzeczywiście wykręciła się na planie i przerwała zdjęcia albo zadzwoniła do swojej agentki, byłabym w tym momencie naprawdę nieznaną, mało istotną modelką. Nie sądzę, by wydarzyło się coś poza tym, że nie miałabym kariery, którą zrobiłam. To smutna rzeczywistość, ale taka jest prawda - powiedziała.

Ratajkowski przyznała, że przez lata sama próbowała sobie wmówić, że nic takiego się nie stało i wyprzeć wydarzenie z pamięci.

To był dla mnie bardzo zawstydzający, upokarzający moment, ale tak naprawdę nigdy o tym nie myślałem i zlekceważyłam, uznałam za nieistotne. Myślę, że jakaś część mnie, o której tak naprawdę nawet nie pisałam, też się tak czuła : "no cóż, oczywiście, że tak się stało, był tym facetem, na planie był pijany". (...) To dla mnie bardzo zawstydzające, ponieważ stało się wtedy jasne, że jestem po prostu wynajętą ​​modelką, której ciało jest używane, w jaki tylko sposób ci mężczyźni chcą go używać - stwierdziła.

30-latka podkreśliła też, że "nie chce być postrzegana jako ofiara".

Część mnie czuje się zakłopotana, nawet o tym rozmawiając, ponieważ nie chcesz być typem osoby, która może być "ofiarą", która może zostać zraniona lub że istnieje jakikolwiek rodzaj władzy nad tobą, lub że nie masz wpływu na swoje ciało. To sprawiło, że poczułam się słaba - dodała.

