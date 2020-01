Eminem ZAŻARTOWAŁ Z ATAKU BOMBOWEGO na koncercie Ariany Grande!

Marshall Bruce Mathers , znany jako Eminem , to jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów na świecie. Choć karierę muzyczną rozpoczął ponad 20 lat temu, a w międzyczasie stał się bohaterem kilkunastu skandali obyczajowych, to jego muzyka wciąż bije rekordy sprzedaży i budzi emocje. W przeszłości raper obierał za cel takie ikony popkultury jak Britney Spears czy Jessica Simpson , co jedynie bardziej napędzało jego karierę.

Choć w mijających latach w życiu Eminema również nie brakowało sukcesów, to raper nie był już tak skory do wywoływania kolejnych kontrowersji. Może się to jednak wkrótce zmienić, bo na rynek właśnie trafiła jego nowa płyta, Music to Be Murdered By. Choć fani nie posiadają się z radości, to niestety mniej zadowoleni są miłośnicy twórczości innej gwiazdy, której imię przewija się w nowych tekstach rapera.