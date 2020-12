Emma Roberts urodziła syna!

Emma Roberts , 29-letnia bratanica Julii Roberts, od dzieciństwa zagrała w kilkudziesięciu różnych produkcjach. Będąc u szczytu sławy kobieta zadbała o to, by prasa nie rozpisywała się na temat jej życia prywatnego - najwyraźniej nauczyła się na własnych błędach, gdy siedem lat temu pod wpływem kokainy pobiła ówczesnego partnera .

Od marca 2019 roku Emma Roberts spotyka się z Garrettem Hedlundem , z którym zaszła w ciążę. Jak donoszą media za oceanem, w ostatnią niedzielę 27. grudnia Emma Roberts urodziła swoje pierwsze dziecko. To chłopiec, który według portalu TMZ ma na imię Rhodes . Dziecko ważyło podobno nieco więcej niż cztery kilogramy.

Emma Roberts przeszła długą drogę, nim zaszła w ciążę. Jak ujawniła w jednym z wywiadów, w pewnym momencie dowiedziała się, że cierpi na endometriozę. Poprzedni ginekolog zlekceważył jej bolesne miesiączki, a o chorobie powiedziała jej dopiero nowa lekarka. To ona przestrzegła Roberts, by ta zaczęła myśleć o zamrożeniu jajeczek. Dla niespełna 30-latki była to przerażająca perspektywa.