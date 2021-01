Emma Stone jest W CIĄŻY!

Emma Stone należy do gwiazdorskiej elity Hollywood. Jednocześnie popularna aktorka jest jedną z niewielu, które stronią od medialnego zgiełku i nie podsycają zainteresowania swoją osobą w mediach społecznościowych. Wyjątkiem były jednak zaręczyny z Davem McCarym , teraz podobno już jej obecnym mężem.

O zaręczynach Emma Stone i Dave McCary poinformowali na jego profilu na Instagramie. Choć wydawało się, że para nie stanie na ślubnym kobiercu przez panującą pandemię koronawirusa , to podobno udało im się zrealizować swój plan i od kilku miesięcy są już małżeństwem. Ceremonia miała być utrzymana w tajemnicy, co w amerykańskim show biznesie zdecydowanie jest rzadkością.

Od kilku tygodni mówiło się natomiast, że Emma i Dave mogą niebawem zostać rodzicami. Do tej pory były to jedynie plotki, jednak serwis Daily Mail w poniedziałek dotarł do zdjęć, na których aktorka w zaawansowanej ciąży spaceruje z przyjaciółką po ulicach Los Angeles.