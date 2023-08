Emmanuel Olisadebe był gwiazdą polskiej reprezentacji. Nie uwierzycie, jak teraz wygląda. Poznalibyście go? (ZDJĘCIA)

Olisadebe osiągnął wielki sportowy sukces

W 1997 r. zaledwie 19-letni Olisadebe przyleciał do Polski. Pierwsze dwa sezony w składzie Polonii Warszawa nie pokazały go z najmocniejszej strony. Dopiero później jego gwiazda rozbłysła. Sportowiec został jednym z najlepszych zawodników Ekstraklasy sezonu 1999/2000, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji narodowej.