Englert i Ścibakówna kupili córce mieszkanie! Na pocieszenie, bo już wróciła ze studiów w USA...

Wydawało się, że Helena Englert jest na dobrej drodze do zostania dyplomowaną aktorką i grania ról nieco ambitniejszych niż Angela w "Barwach szczęścia" . Niestety, przyszła pandemia, w której wiele uczelni zmieniło tryb nauczania. Wynajmowanie mieszkania w Nowym Jorku okazało się niezbyt opłacalne, skoro tak samo można studiować z tańszej kawalerki chociażby w Warszawie. Helena wróciła więc do Polski.

21-letnia Englertówna ostatecznie wybrała więc stołeczną Akademię Teatralną, co jej rodzice mieli przyjąć z westchnieniem ulgi. Wiadomo, zawsze bezpieczniej jest mieć ukochaną córkę na oku. Jednak Warszawa to nie Nowy Jork, więc Jan i Beata pomyśleli, że warto by jakoś pocieszyć ambitne dziecko. Stwierdzili więc, że "na pocieszenie" kupią jej mieszkanie. I to nie byle gdzie, bo w zabytkowej kamienicy niedaleko Łazienek Królewskich...