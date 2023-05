Eric Clapton utwór "Tears in heaven" napisał dla syna. Dziecko muzyka zginęło podczas zabawy w chowanego

Eric był w drodze do nas, aby go odebrać. Usłyszałam, że przyszedł faks i postanowiłam to sprawdzić, zanim poszłam do pokoju Conora. Spóźniłam się o niecałą minutę. Gdybym nie dostała tego faksu, on ciągle by żył — wspominała Lora tragiczne wydarzenie.