Esmeralda Godlewska kłóci się z ojcem swojego dziecka: "Gdzie byłeś, gdy Milan cię potrzebował? ZOSTAWIŁEŚ RODZINĘ DLA INNEJ KOBIETY!" (WIDEO)

Magda 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Esmeraldo, czy Moniko jak wolisz, każdy ma swoje życie I oczywiście radzi sobie z nim jak potrafi. Nikt nikogo nie powinien oceniać ani doradzać, bo nikt nie zna dokładnych motywów i sytuacji. Jednak jest mi Ciebie troche szkoda, jak I Twojego dziecka, dlatego jedno co jednak zdecyduję się doradzić, a Ty zrobisz co zechcesz, jeśli oczywiście to przeczytasz. Jakakolwiek prawda by nie była, to moim zdaniem nie powinnaś się dawać sprowokować, bo po pierwsze to źle wygląda w mediach, po drugie dajesz ludziom pożywkę do komentowania Twoich prywatnych spraw I prywatnego życia. Przede wszystkim sama dajesz im prawo do wchodzenia z butami w prywatne sprawy Twoje I Twojej rodziny. Milczenie jest złotem. Nie daj się sprowokować, jeśli Twój ex Cię obraża, to w pewnym momencie wystawi sam świadectwo o sobie. A nie o Tobie. Oczernianie innych zawsze źle wygląda, nawet jeśli coś jest prawdą. Walka o sprawiedliwość poprzez wytaczanie ciężkich dział na instagramach też nie jest tego warta. Idź do sądu I rozdziel życie prywatne od tego medianego skoro już się stałaś osobą publiczną. Pozdrawiam serdecznie. Bądźmy dla siebie mili, nie wiemy, co przeszli inni ludzie, każdy ma przed sobą inną drogę do pokonania. Pamiętajmy jednak, by nie ranić tych bezbronnych, najmłodszych.