Esmeralda Godlewska KRADNIE ZDJĘCIA zrobionych ust do promocji własnego gabinetu?! "Muszę Was przed nią PRZESTRZEC"

Pierwsze, co usłyszałam, to "halo, szybko, jestem u dentysty". Po czym zapytałam, z kim mam przyjemność, to się przedstawiła, po czym dodała "szybko". Powiedziałam, że wstawiła na swoją relację moją pracę i żądam szybkiego usunięcia i przeprosin. Dostałam szybką odpowiedź, że jestem niepoważna, niedorzeczna, że na pewno coś takiego nie miało miejsca i że to jest jej praca . Zażądała ode mnie screenów potwierdzających, że to jest moja praca, po czym się rozłączyła. Żadnego przepraszam, żadnego do widzenia, nic z tych rzeczy. Wysłałam jej screeny, po czym zostałam zablokowana, a jej InstaStories zostało usunięte.

Chcę Was przestrzec przed Moniką. Nie patrzcie ślepo w to, co wstawia. Nie wierzcie w rezultaty. Najpewniej większość prac, które wstawia, jest od innych zabiegowców. (…) Pewnie robię lepsze prace niż ona, więc musiała się posiłkować moimi. Bo co by ona biedna zrobiła? Swoją pracę by wstawiła, to nikt by nie przyszedł - słyszymy na nagraniu poszkodowanej dziewczyny.