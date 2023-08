Esmeralda Godlewska przeprasza siostrę Magdalenę za pomówienia. "Jestem POTWOREM"

Esmeralda Godlewska przeprasza siostrę i przyznaje się do kłamstw

Co zrobił potwór? Wszystko co najgorsze,. Zaczął pomawiać wróżkę, wymyślać pod wpływem różnych substancji nieprawdziwe historie na jej temat [...] - napisała.

To ja jestem tym potworem. Wróżką w mojej opowieści jest moja siostra Magda. Nic z tego co pisałam czy też mówiłam na jej temat nie było prawdą. To ja byłam kłamczuchą, zawistnym człowiekiem. Chciałabym przeprosić cię siostro i móc ponownie kiedyś cię przytulić [...] Wiem, że słowa to za mało, ale przepraszam - podsumowała.