Et voilà! Zobaczcie efekty współpracy Emily Ratajkowski z CCC. Zdjęcia robią wrażenie…

Co zasadniczo nie powinno dziwić z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze Emily nie tylko prezentuje najnowsze trendy podczas sesji czy na wybiegach, ale też sama je kreuje i gdziekolwiek oraz w jakiejkolwiek sytuacji się pojawi, zachwyca swoimi stylówkami. Choć na czerwonym dywanie stawia na podkreślające figurę sukienki, jej codzienne outfity to kwintesencja miejskiego luzu i wygody. Do perfekcji opanowała łączenie ubrań od światowych projektantów z lokalnymi, przystępnymi cenowo dodatkami. Nic więc dziwnego, że buty i dodatki z CCC przypadły jej do gustu i zgodziła się podjąć taką współpracę.

Tymczasem Emily Ratajkowski zabiera nas w modową podróż w czasie, zachwycając w najnowszej kampanii marki Jenny Fairy. Kolekcja osadzona jest w klimacie lat 60., kiedy to królowały monochromatyczne pastelowe zestawy, zadziorne podkolanówki czy grzeczne baleriny. Inspirowany paryskim stylem look gwiazdy uzupełniają najmodniejsze buty i dodatki tego sezonu.

Widzimy kwintesencję największych hitów nadchodzącego sezonu. Wygląda na to, że nastąpi wielki powrót balerin, które po latach ponownie spotkamy nie tylko na ulicach Paryża. Wśród trendów nie zabraknie jednak również sportowych akcentów, które skutecznie, ale ze smakiem przełamią urocze, dziewczęce stylizacje. Klasyczne białe flatformy czy sneakersy to must have każdej parisian girl. Jasna kolorystyka, perłowe akcenty czy miękkie wykończenia torebek doskonale uzupełnią nonszalanckie looki. C'est très chic!