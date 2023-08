Etna przeżyła chwile grozy po koncercie. Fan przekroczył granicę. "Chwycił moją twarz i chciał pocałować w usta"

Etna wystąpiła ostatnio w Przeroślu. Niewiele brakowało, aby koncert się nie odbył. Wszystko z powodu silnej burzy, która miała miejsce. Po koncercie artystka rozdawała autografy. To właśnie wtedy doszło do incydentu, który bardzo ją wystraszył .

Mężczyzna stojący w kolejce do gwiazdy początkowo zrobił jej zdjęcie, a następnie bez pozwolenia pocałował w policzek. Skonsternowana wokalista nie zauważyła, gdy ten chwycił ją za twarz i próbował pocałować w usta .

Po koncercie, jak zwykle wyszłam do ludzi na foty i rozdać autografy. Było dużo chętnych, więc ochrona wpuszczała pojedynczo ochotników. Przyszła kolej na dużego pana… najpierw wyjął telefon, aby cyknąć fotę [...] potem już było tylko gorzej… Najpierw ukradł mi buziaka w policzek, gdy tak mnie oszołomił, chwycił moją twarz i chciał pocałować w usta! - opowiadała na Instagramie.

Gwiazda disco polo była napastowana przez "fana"

Gdy wyrywałam się z jego uścisku, 4 ochroniarzy dopadło go i odciągnęli. Niestety pan wciąż ściskał mnie za rękę, więc biegłam za nimi. Udało mi się oswobodzić po kilku metrach. Gdy ochroniarze odprowadzali mnie do garderoby, jeden spytał, czy wzywać policję. Po koncercie w klubie w Warszawie położyliśmy się poprzedniej nocy o 5. rano, po kilkuset kilometrach, burzy, buziakach nie miałam ochoty jeszcze na kilkugodzinne zeznania. Zresztą co miałam powiedzieć? Że pocałował mnie w policzek i chciał w usta? - podsumowała.