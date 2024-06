EURO 2024. Georgina Rodriguez w ODWAŻNYM stroju na trybunach. Tak wspierała ukochanego w meczu z Turcją (FOTO)

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo od ośmiu lat są jedną z najpopularniejszych par show-biznesu. Mają już dwoje wspólnych dzieci, a także wychowują trójkę pociech piłkarza z jego wcześniejszych związków. Mimo to, nie są małżeństwem, co powoduje, że media co jakiś czas spekulują o kryzysie w ich związku. Na wszelki wypadek, jak poinformowali dziennikarze "OkDiario", para już podczas pierwszej ciąży modelki podpisała "pakt przedmałżeński", który chroni interesy każdej ze stron.

Tak Georgina Rodriguez wspiera ukochanego. Co za strój!

I chociaż tym razem Cristiano Ronaldo nie zdobył gola, przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny. Piłkarz przekroczył linię obrony Turków i znalazł się sam na sam z bramkarzem. Zamiast strzelać, podał piłkę do Bruno Fernandesa, który bez problemu trafił do pustej bramki. To ósma asysta Ronaldo w jego historii występów na mistrzostwach Europy, co pozwoliło mu zrównać się z dotychczasowym rekordzistą, Czechem Pavlem Nedvedem.