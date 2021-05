Eurowizja 2021. Poznajcie zespół Maneskin z Włoch. To oni ZWYCIĘŻĄ zdaniem bukmacherów (ZDJĘCIA)

Formacja Maneskin powstała we Włoszech w 2016 roku. W jej skład wchodzą: odpowiedzialny za wokal Damiano David , wirtuozi gitary Victoria De Angelis i Thomas Raggi oraz grający na perkusji Ethan Torchio . Choć w tym roku reprezentują swój kraj na Eurowizji, to wcześniej odnosili już spore sukcesy w kraju. Zespół zajął drugie miejsce w 11. edycji tamtejszego X Factora.

Warto też wspomnieć, że o ile ich występ na dużej scenie będzie szansą do zjednania sobie sympatii wśród szerszej publiki, to rodaków przekonywać już do siebie nie muszą. Ich wydana w 2018 roku debiutancka płyta pokryła się we Włoszech potrójną platyną, a większość singli okupowała pierwszą piątkę krajowych list przebojów. Na ich rozpoznawalność niewątpliwie wpłynął też barwny i momentami dość kontrowersyjny wizerunek.