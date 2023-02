Eurowizja 2023. Agustin Egurrola wymownie: "Choreografia jest ważna, ale może zrobić DUŻO ZŁEGO". Wbił szpilę Nataszy Urbańskiej?

Niedzielne preselekcje do Eurowizji budzą w sieci ogromne emocje. Mowa jednak nie tylko o zwycięstwa Blanki, która pokonała faworyta do tegorocznego konkursu, lecz także o występie Nataszy Urbańskiej. Ta startowała już po raz trzeci, jednak wylądowała na najgorszym miejscu we własnej historii, a internauci wciąż są zaskoczeni tym, co zobaczyli i usłyszeli.

Zobacz: Eurowizja 2023. Internauci krytycznie oceniają wokalne popisy Nataszy Urbańskiej: "Będzie mi się to śniło po nocach"

Natasza Urbańska wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji 2023. "Słabo"

Po wczorajszym występie Nataszy Urbańskiej podczas preselekcji do Eurowizji wielu wciąż rozpisuje się o tym, że niestety nie poszło jej najlepiej. Miała co prawda dobre intencje, bo choreografia była bardzo intensywna, a występ zaczęła zawieszona na linie nad sceną, jednak zdaniem wielu, to właśnie taniec i efekciarstwo ją zgubiły, bo nie podołała wokalnie.

Niestety, Natasza nie dała rady śpiewać i tańczyć w tym samym czasie - pisali po jej występie fani.

Niektórzy zwrócili uwagę, że jurorzy wydawali się zawiedzeni tym, co pokazała na scenie Natasza. Dali temu zresztą wyraz w swojej punktacji, która zdaniem wielu i tak była gestem wyrozumiałości. Ostatecznie jury dało jej 6 punktów, a widzowie zaledwie 2, przez co wylądowała na 7. miejscu w klasyfikacji. Gdy startowała przed laty, była najpierw trzecia, a rok później - druga.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Blanka o werdykcie bukmacherów: "Mam nadzieję, że dadzą mi szansę"

Internauci są zawiedzeni występem Nataszy Urbańskiej. Agustin Egurrola wbił jej szpilę?

Intensywna choreografia - choć docenione przez widzów - mogły więc stać za kolejną eurowizyjną porażką Nataszy. Co ciekawe, w sieci pojawiły się sugestie, jakoby to Agustin Egurrola pierwszy dał jej do zrozumienia, że w jej występie było za dużo show, a za mało muzyki, która powinna być głównym założeniem startu w preselekcjach. Niedługo po jej występie doszło bowiem do wymiany zdań między Egurrolą i Idą Nowakowską.

Agustinie, jak ważna jest ta choreografia na Eurowizji, na ile dopełnia występ? - zapytała Ida Nowakowska ze sceny.

Choreografia jest bardzo ważna, ale też trzeba z nią uważać, bo może zrobić dużo dobrego, ale też dużo złego - zaczął z wymowną miną zza jurorskiego stołu Agustin. Artysta musi się dobrze czuć w tańcu, w choreografii, ta choreografia musi mu pomóc pokazać to, co chce nam przekazać. Bardzo uważnie trzeba zawsze przemyśleć występ, użycie poszczególnych kroków, figur, żeby ten występ był wybitny.

W tym czasie część pozostałych jurorów porozumiewawczo kiwała głowami. Choć imię Nataszy nie padło wprost, co byłoby zresztą nierealne, bo mówimy o wypowiedzi na długo przed ostatecznymi wynikami, to wielu wierzy, że wbił jej w ten sposób delikatną szpilę. Zauważył to także jeden z twitterowiczów.

Egurrola mówiący o tym, że choreografia może zrobić dużo złego... Natasza już to słyszała? - zastanawiał się.

A Waszym zdaniem to drobna szpila, czy tylko życzliwa rada dla ogółu?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.