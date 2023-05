Eurowizja 2023. Blanka jest już po pierwszej próbie. Zrobiła... szpagat na stojąco! Dzięki temu przejdziemy do finału? (FOTO)

Avalon 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Blanka kiepsko brzmi na żywo. Efekty pirotechniczne i szpagaty raczej nie uratują tej piosenki. A do tego ręce na jednej z wizualizacji. Jak widzowie to zobaczą, to będą się albo śmiać albo łapać za głowę. Przeczuwam, że będzie to mocno przekombinowany występ. Tak jak u Brzozowskiego. Jedyne, co mi się tutaj podoba to sukienka Blanki.