Eurowizja 2023. Elżbieta Zapendowska krótko o "BEJBA": "Piosenka jest BEZNADZIEJNA". Bukmacherzy dają nadzieję na finał

Już nawet nie chodzi o samą piosenkę, gusta są różne (w końcu są tacy co słuchają Zenka 🤣), ale ta dziewczyna nie umie śpiewać po prostu. To tak jakbym przypalała wodę na parówki, a zgłosiła sie do Master Chefa. No ludzie, nikt mi nie powie, że nie ma w Polsce jednej osoby, która ładnie śpiewa. Myslałam, że po Brzozowskim jakieś wnioski tvp wysunie i zda sobie sprawę, że takie przaśne klimaty na Eurowizji się nie sprawdzają.