Eurowizja 2023. Którym wersem "BEJBA" Blanki jesteś? (PSYCHOTEST)

Już w czwartek dowiemy się, jak Blance i jej "Bejbie" pójdzie na półfinale konkursu Eurowizji. Prognozy dotyczące szans Polki na odniesienie sukcesu w Liverpoolu do tej pory nie prezentowały się najlepiej, jednak kto wie, co stanie się podczas występów na żywo. I choć o talencie wokalnym młodej artystki wiele można by zapewne powiedzieć, jednego nie można jej odmówić - "Bejba" stała się prawdziwym hitem internetu. Rozwiążcie nasz najnowszy pudelkowy psychotest, aby przekonać się, którym wersem tego wiekopomnego dzieła jesteście. Tylko nie miejcie do nas pretensji, jak w uchu znowu zadzwoni Wam "yts kajnda krejze"…