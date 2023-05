Eurowizja 2023. Kontrowersje z wyborem Blanki dotarły za granicę. Tak jej występ zapowiedziano w szwedzkiej telewizji

Trzymam kciuk... 18 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Prawdę mówiąc spodziewałam się gorszego występu (po hejcie jaki na Nią spadł). Preselekcji nie oglądałam,a ten występ dopiero dzisiaj rano. Wg mnie, nie mamy się czego wstydzić. Może wokalnie żadne fajerwerki, ale też nie fałszowała, ładnie się poruszała na scenie, skupiała na sobie uwagę,a to chyba ważne. Nie widać było, by paraliżowała Ją trema. Ja trzymam kciuki za Nią. Szkoda, żę otoczka wokół jej występu taka mierna. No ale, to już NASZA WINA ... niestety poszło to w świat.