Eurowizja 2024. Angelina Mango jest faworytką do wygranej. Przed laty rodzina reprezentantki Włoch przeszła OGROMNĄ TRAGEDIĘ

Eurowizyjne emocje rozkręciły się na dobre. Już za kilka dni dowiemy się, kto wygra 68. Konkurs Piosenki Eurowizji . W wielkim finale na pewno zobaczymy państwa, które płacą największe składki do Europejskiej Unii Nadawców, przez co automatycznie gwarantują sobie miejsce podczas sobotniego koncertu. W tym gronie są m.in. Włochy, które w tym roku reprezentuje 23-letnia Angelina Mango z piosenką "La noia".

Eurowizja 2024. Angelina Mango przeżyła rodzinną tragedię

W 2014 roku "Pino" wziął udział w koncercie "World of Colours" w Policoro. Mężczyzna zesłabł trakcie wykonywania jednej ze swoich najsłynniejszych piosenek. Choć po przerwaniu występu na scenie pojawili się ratownicy medyczni, którzy postanowili przetransportować artystę do placówki medycznej, to niestety jego życia nie udało się uratować. 60-letni Giuseppe Mango zmarł w drodze do szpitala, pogrążając w żałobie żonę oraz dzieci.