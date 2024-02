Eurowizja 2024. Justyna Steczkowska dostała 0 PUNKTÓW od jurora z TVP. Teraz KOMENTUJE WYNIKI!

Eurowizja 2024. Justyna Steczkowska zabrała głos

Najciekawsze we wspomnianej tabeli jest to, że możemy podejrzeć, jak głosowali jurorzy. Jak się okazało, w przypadku Luny i Steczkowskiej nie byli jednogłośni. I tak na przykład Kasia Moś nie oddała ani jednego punktu na "The Tower", z kolei Piotr Klatt przyznał okrągłe zero propozycji Justyny. Jego decyzja odbiła się głośnym echem. W końcu Klatt jest zastępcą dyrektora Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP. Już wcześniej plotkowano, że TVP nie jest przekonane do wysyłania Steczkowskiej do Szwecji i jak widać, coś mogło być na rzeczy.