Eurowizja 2024. Luna na Turkusowym Dywanie w SKROMNEJ KREACJI. Zadała szyku? (FOTO)

Już we wtorek 7 maja Luna zaprezentuje swój utwór "The Tower" podczas pierwszego półfinału tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Polska delegacja już kilka dni temu zameldowała się w szwedzkim Malmo. Nasza reprezentantka ma za sobą już dwie próby na eurowizyjnej scenie, które jednak wywołują mieszane uczucia wśród rodaków. Według internautów jakość wykonania utworu pozostawia wiele do życzenia.