Eurowizja 2024. Poznaliśmy kompletną stawkę wielkiego finału! Który kraj zwycięży?

Eurowizja emocjonuje fanów muzyki od niemal siedmiu dekad. Konkurs, uznawany za największe widowisko muzyczne w historii telewizji, co roku przyciąga przed ekrany dziesiątki milionów widzów i nierzadko jest źródłem kontrowersji. Polskę reprezentowała w tym roku Luna z piosenką "The Tower". Niestety, 24-latka nie zdołała we wtorkowy wieczór uzyskać wystarczającej liczby głosów, aby awansować do wielkiego finału. Przerwała tym samym naszą dobrą passę, którą w 2022 roku zapoczątkował Krystian Ochman. Mimo porażki wokalistka jest szczęśliwa, że mogła uczestniczyć w tak wyjątkowym przedsięwzięciu, a w sobotni wieczór ma zamiar kibicować nowo poznanym przyjaciołom, którzy powalczą o upragniony, kryształowy mikrofon.