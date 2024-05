Eurowizja 2024. W Malmo panuje strach przed atakami na reprezentację Izraela. Policja ściąga posiłki

Misia 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

W Malmo według statystyk Szwedzi to już niestety mniejszość, dlatego sobie nie radzą. Kraj europejski, skandynawski, w unii, a poziom bezpieczeństwa jak w Afryce. To przykre jak Szwecja upadła. Nie popieram tych od świec, ale że Malmo to już nie jest szwedzkie miasto, to też trzeba przyznać. Organizacja Eurowizji pokazała, że to nie jest cywilizowane miasto bezpieczne dla europejczyka. Wszyscy reprezentanci muszą uważać, fani Eurowizji tak samo. Ceremonia otwarcia była okrojona i nerwowa. Tak się żyje dziś w Szwecji. Strach przed tymi, którzy mają przyjść i do nas.