Eurowizja Junior 2020 jednak odbędzie się w Polsce? "Rozmowy zaszły bardzo daleko"

Dhfn 1 godz. temu zgłoś do moderacji 235 41 Odpowiedz

Nie jestem za pis, a ten konkurs chyba nie jest jakiś mega wazny, ale cieszę się, że ten Kurski zabiega o to, zeby final byl znowu w Polsce. Jednak to jakas forma reklamy i skoro wygraliśmy to należy nam się organizacja u nas. Gdyby chodzilo o inny kraj na zachodzie to nie byloby gadania-finał bylby kolejny raz w danym kraju. My jak zwykle musimy walczyć o swoje i to jedyna rzecz, ktora cenie w pisie- historia naszego kraju jest dla nich ważna, ale to tylko to