Eurowizja Junior 2021. Sara Egwu-James WYGRA tegoroczny konkurs? Jest jedną z faworytek

Podczas gdy Telewizja Polska już szykuje się do kolejnej próby "podboju" Eurowizji, w międzyczasie trwają też przygotowania do jej dziecięcego odpowiednika, gdzie będzie nas w tym roku reprezentować Sara Egwu-James. Zwyciężczyni "The Voice Kids" zaśpiewa w polskich barwach w Paryżu, gdzie wystąpi na scenie z utworem "Somebody".