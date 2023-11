Eurowizja Junior 2023. Znamy WYNIKI tegorocznego konkursu! Które miejsce zajęła Maja Krzyżewska?

Od kilku lat Eurowizja Junior zyskuje w naszym kraju na popularności. Trudno się zresztą dziwić, bo to tam nasi reprezentanci odnoszą największe sukcesy - wystarczy wspomnieć o zwycięstwie Roksany Węgiel i Viki Gabor czy "srebrnym medalu" Sary James. W zeszłym roku Polskę reprezentowała Laura Bączkiewicz, która wraz z piosenką "To the Moon" zakończyła przygodę z muzyczną rywalizacją na 10. miejscu.