EUROWIZJA ODWOŁANA ze względu na epidemię koronawirusa! "Wszyscy jesteśmy zrozpaczeni"

Dziwne 37 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Mój chłopak ma taki tik jakby go ktoś czymś dotknął jak na ulicy samochodem mija kobiety. Zadałam mu pytanie dlaczego tak robi to zezłościł się niemiłosiernie że mam paranoję. Na ale kur... on to za każdym razem prawie robi to chyba dziwne