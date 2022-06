Eva Halina Rich chwali się DOROSŁYMI CÓRKAMI! Właśnie skończyły szkołę. "Nie mogłabym być bardziej dumna" (FOTO)

Choć na co dzień mieszkająca w Stanach Zjednoczonych kobieta swego czasu pojawiała się w polskich programach i na warszawskich ściankach , ze względu na to, że jej postać nie budziła większych kontrowersji, zniknęła z show biznesu i serwisów piszących o celebrytach. Na ekranie Eva dała się poznać jako wzorowa żona i ciepła matka. W programie mogliśmy obserwować jej amerykańską codzienność u boku męża Christophera oraz córek bliźniaczek: Daisy i Lily.

Dzisiaj "Żona Hollywood" prowadzi profil na Instagramie. To właśnie stamtąd można się dowiedzieć, co u niej słychać. Ostatnio pochwaliła się ważnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w życiu jej pociech. Okazuje się, że 18-letnie córki celebrytki właśnie skończyły liceum.

Moje piękne kwiaty Lily i Daisy właśnie ukończyły szkołę! - pisze pod zdjęciami z uroczystości szkolnej dumna mama i nawiązuje do imion córek, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają lilię oraz stokrotkę.

Nie mogłabym być bardziej dumna! - kontynuuje. Rozpoczął się nowy rozdział. Co za podróż! Kocham Was tak bardzo! Gratulacje! Dziś jest Wasz dzień - rozpisuje się Rich, dając do zrozumienia, że jej latorośle zamierzają wyfrunąć z gniazda: