Eva Longoria przyłapana na lotnisku BEZ GRAMA MAKIJAŻU! Przypomina samą siebie? (FOTO)

Helena 12 min. temu

Co za czasy, że kobieta bez tapety, to materiał na artykuł jakby to był akt niespotykanej odwagi a te wszystkie glonolaski plastikowe, to norma. Wszyscy wiemy jak wyglądają ludzie w prawdziwym życiu, w sklepie, na ulicy, w pracy, avatary z instagrama to fake.