Eva Longoria wraz z mężem przemierza Beverly Hills w poszukiwaniu nowego gniazdka (ZDJĘCIA)

Kowal 22 min. temu

Mąż mnie zdradzał gdy byłam w ciąży, z wizyty w szpitalu po porodzie pojechał do kochanki. Dotarło do mnie to parę miesięcy później, kiedy Ona zaczęła być bardziej natarczywa i próbowała dzwonić nocą. Nie byłam zaniedbaną rozlazłą mamusią. Szybko wróciłam do formy, do zawodowych obowiązków. Myslalam że jestem twarda, nie nie jestem świat mnie przywalil. Zamknięta w pandemii z facetem który mnie zdradził, z firmą ktora ma kłopoty mam naprawdę ciężko.