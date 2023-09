Ewa Drzyzga 19 lat temu POŚLUBIŁA kolegę z pracy. Czym się zajmuje i jak wygląda Marcin Borowski, mąż dziennikarki?

Ewa Drzyzga trafiła do mediów na początku lat 90. Trzymiesięczny staż odbyty w krakowskim oddziale Polskiego Radia pomógł jej dostać się do nowopowstałej wówczas redakcji radia RMF FM. Z rozgłośnią związana była aż przez 10 lat, pokonując drogę od serwisantki do dyrektorki informacji. Trwająca dekadę współpraca zaowocowała nie tylko rozwinięciem umiejętności dziennikarskich, ale również rozkwitem uczucia.