Ewa Drzyzga w czerwonej sukni relacjonuje Oscary prosto z Los Angeles i zalicza małą WPADKĘ

W tym roku to Ewie Drzyzdze przypadło zaszczytne miano korespondentki "Dzień Dobry TVN" podczas 96. ceremonii wręczenia Oscarów. Dziennikarka poleciała do Los Angeles, gdzie w Dolby Theatre w Hollywood relacjonowała przebieg gali. 56-latka nie przegapiła również okazji, aby pojawić się na imprezie charytatywnej Eltona Johna, w której co roku biorą udział największe gwiazdy.