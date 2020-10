Ewa Drzyzga WYPROWADZIŁA SIĘ od męża? "Jej małżeństwo przechodzi POWAŻNY KRYZYS"

35latka 53 min. temu zgłoś do moderacji 141 47 Odpowiedz

No niestety, tak działa biologia. Faceta (kobietę zresztą tez) zawsze będzie pociągać młodość I świeżość. Sama jestem u schyłku swojej młodości I liczę się z tym, że nie zawsze będę pociągać mojego faceta. Nie będę zdziwiona jak wpadnie w sidła jakiejś młodej. Jesteśmy po części tylko zwierzętami. No chyba że mój partner uśpi w sobie silny, naturalny pociąg do świeżego, młodego ciała i będzie ze mną ze wzgledu na przywiazanie. Ale oszukiwać się nie będę, że nie pociaga go nikt, tylko ja