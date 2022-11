Ewa Gorzelak, znana z "Na Wspólnej", zrezygnowała z kariery u szczytu sławy, by ratować umierającego syna. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje?

O nowotworze syna Ryszarda dowiedziała się, gdy miał zaledwie półtora roku. Ewę w tym trudnym czasie wspierał mąż, aktor Zbigniew Dziduch. To on zajmował się starszą pociechą, Frankiem, gdy żona nocowała w szpitalu. Na oddziale onkologicznym spędziła ponad dwa lata.

On mi umierał na rękach. W pewnym momencie nie miał siły płakać, tylko tak cichutko się skarżył. Prosiłam Boga, aby szybciej go zabrał i skrócił cierpienie. Myślałam, że mi serce pęknie - wyznała Gorzelak w rozmowie z "Na Żywo".

Syn aktorki, mimo wielu przeciwności, wygrał walkę z chorobą. 20-letni Ryszard jest dziś zdrowym mężczyzną. Traumatyczne momenty i miesiące spędzone w szpitalach zainspirowały Ewę do założenia fundacji "Nasze Dzieci" , która pomaga rodzinom radzić sobie w obliczu choroby.

Jestem szczęśliwa. W życiu nie ma się co napinać, bo i tak płynie ono swoim strumieniem. Nigdy nie sądziłam, że będę prowadziła fundację. Nie wiem, do czego mnie to doprowadzi, ale w tej chwili czuję, że jestem w tym miejscu, w którym być powinnam i czuję się spełniona - opowiedziała w jednym z wywiadów aktorka.