Ewa Kasprzyk POKONAŁA KORONAWIRUSA! "Bez przyjaciół byłoby ciężko"

NIGDY SIĘ NIE PRZYZNAWAJCIE, ŻE MACIE DEPRESJĘ!!!!!Ja się przyznałam i co? Zostawił nie chłopak, znajomi (bo przyjaciele to na pewno nie byli) odeszli - JAKBY DEPRESJA BYŁA ZARAŹLIWA, straciłam pracę (bo skoro zwolnienia lekarskie mam od psychiatry, to jestem psychiczna). I co??? ZOSTAŁAM SAMA I Z NICZYM. DEPRESJA TO TEMAT TABU - I TO WSZYSTKO DZIAŁO SIĘ NIE W WIOSCE ZABITEJ DECHAMI, TYLKO W DUŻYM MIEŚCIE. NIE PRZYZNAWAJCIE SIĘ DO TEJ CHOROBY!!!!!!!!!!!!!