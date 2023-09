Ewa Minge już tak nie wygląda. Zaskoczyła NOWĄ FRYZURĄ (FOTO)

Ewa Minge od wielu lat udowadnia, że kobieta zmienną jest. Nieustannie eksperymentuje ze swoim wizerunkiem, co szczególnie znajduje potwierdzenie w częstych zmianach fryzury. Jednym razem na jej głowie możemy zobaczyć burzę jasnych pukli , kiedy indziej widzimy ją zaś w prostych włosach o ciemniejszym odcieniu , a swego czasu zachwycała nawet spektakularnym siwym bobem .

Wraz z nadejściem nowego sezonu projektantka znów postanowiła zafundować sobie metamorfozę . Póki co pozwala sobie tylko na fryzurowe szaleństwa, lecz jak zapowiedziała jakiś czas temu, planuje pierwszą w życiu poważną chirurgiczną ingerencję w urodę .

Ewa Minge wizytą u fryzjera powraca do korzeni

Designerka i komentatorka życia celebryckiego ponownie dostarczyła swoim obserwatorom na Instagramie powodów do komentowania. Na zamieszczonym dziś filmiku z dumą prezentuje bujne czerwone włosy . Ewa z uśmiechem na ustach zarzuca swymi rudymi lokami , które w dużej mierze nawiązują do jej najbardziej charakterystycznej fryzury sprzed lat.

To jest Twój kolor. Taką właśnie Cię pamiętam odkąd jestem Twoją fanką; Pięknie jak zawsze, ale co najważniejsze zawsze kolor pasuje do Pani urody; Kolor świetny, ale obfitość włosów Pani Ewy mnie zachwyca; Piękna kobieta i świetny kolor włosów! Witam wśród rudzielców - komplementują obserwatorzy jej profilu.