Ewa Minge pokazuje, jak dba o cerę: masaż szczoteczką do zębów, dezynfekcja chusteczkami dla niemowląt... "Bardziej naturalnie SIĘ NIE DA"

Mimo temat jej wyglądu powraca jak bumerang. Minge , uodporniona na krytykę, postanowiła właśnie opowiedzieć fanom, co robi, że jej cera wygląda tak świeżo. 54-latka pokazała na Instagramie swój "beauty rytuał" : najpierw masuje się szczoteczką do zębów (!), potem dezynfekuje chusteczkami dla niemowląt (!) i na koniec nakłada krem.

To prawie tak oryginalnie jak naczelna kołczerka wśród milionerek: Joanna Przetakiewicz zdradza domowy RYTUAŁ NA TWARZ: masaż łyżeczkami, a potem samoopalacz

Smaruję tym cały owal twarzy, usta, pod oczami... Traktuję to jak maskę, czekam, aż to wszystko wchłonie. Naprawdę te kosmetyki mają niesamowitą jakość, one jakby tę skórę nie tylko napinają, ale i podtrzymują. Mam wrażenie, jakbym nałożyła jakąś pończochę - opowiadała Minge na Instagramie.