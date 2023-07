Ewa Minge znowu rozprawia o Opoździe i Królikowskim: "Asia pracuje nad tym, aby mu wybaczyć"

Nikola 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Brawo pani Ewo! Ale Antek to bezmózg jedyne co potrafi to atakować matke swojego dziecka! Nie fo przyjęcia! Aska sama wychowuje synka a on jà atakuje bo kochanka mu każe, pełna jadu