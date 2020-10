Ewa Mrozowska z "Gogglebox" chwali się figurą 10 miesięcy PO PORODZIE (FOTO)

"Gwiazda" TTV: "Chętnie pójdę na parę ścianek. Czekam na zaproszenia"

Od przyjścia na świat małego Leona mija właśnie 10 miesięcy. Mrozowska postanowiła więc wykorzystać okazję i postanowiła pochwalić się tym, jak wygląda jej ciało niemal rok po urodzeniu synka . Przy okazji aspirująca celebrytka zdradziła obserwującym swoją receptę na powrót do formy po ciąży.

W sobotę minęło 10 miesięcy od wyjścia Leona . Co Wam napiszę? Ciało się zmienia i tego trudno uniknąć, ale można sobie pomóc! Być aktywnym przed ciążą, w ciąży trzymać się BMI ciąży, no i po jakimś czasie wdrożyć na nowo ruch w życie! Ale wszystko bez ciśnienia i na spokojnie - zaczyna swój post.

Jednocześnie Ewa podkreśla, że jej ciało wciąż dochodzi do siebie po porodzie, ale widać efekty pracy nad sylwetką.

Dziewczyny to wszystko zależy od Was! Sama widzę, że wszystko wraca do normy, trochę jeszcze pracy nad brzuchem i będzie jak ta lala! Ćwiczę szczerze tylko dwa razy w tygodniu, bo brak czasu, codzienne spacerki i catering dietetyczny robią swoje - podkreśla.