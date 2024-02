Ewa Swoboda pobiegła najszybciej na świecie! Jej partner też jest znanym sportowcem (ZDJĘCIA)

Życie prywatne Ewy Swobody. Sprinterka ma słabość do ozdabiania ciała

Jeśli chodzi o życie prywatne Ewy Swobody, to warto zwrócić uwagę na jej zamiłowanie do ozdabiania ciała. Podczas finału lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie, Swoboda pokazała, że jest nie do zatrzymania. To jednak tylko niewielki wgląd w jej możliwości, ponieważ jest aktywna w sporcie już od wielu lat. W przeszłości zdobyła nawet kwalifikację na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020, jednak nie wystartowała z powodu kontuzji. Mimo to, jako jedyna Polka, spełniła minimum indywidualne na dystansie 100 metrów, osiągając czas 11,07 sekundy.