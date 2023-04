Ewa Tylecka przed laty zdobyła tytuł Miss Polonia. Dziś jej córka Julia Tychoniewicz PODBIJA Tik Toka (FOTO)

Córka Miss Polonia 1995 podbija Internet

Popularność w Polsce zapewnił jej jednak Tik Tok, na którym to obserwuje ją ponad 400 tysięcy internautów, a jej filmiki doczekały się już 12 milionów polubień. Mimo że Julia urodziła się w naszym kraju, to większość swojego życia spędziła za granicą, co można usłyszeć na publikowanych nagraniach. Influencerka nagrywa swoje filmiki po polsku z charakterystycznym akcentem, co wielokrotnie rozczulało jej fanów.