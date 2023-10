Ewa Wachowicz wspomina ZWYCIĘSTWO w konkursie Miss Polonia '92. Pamiętacie, jak wtedy wyglądała? (WIDEO)

Wówczas plebiscyt ten cieszył się dużym prestiżem i z zapartym tchem oglądała go cała Polska. Ewa podbiła serca jury swoją nieprzeciętną urodą, wdziękiem i promiennym uśmiechem. Kiedy ogłoszono, że to właśnie ona zdobywa najważniejszy tytuł, na sali rozległy się gromkie brawa. W nagrodę Wachowicz otrzymała też samochód amerykańskiej marki, co w tamtych czasach było synonimem prawdziwego luksusu.