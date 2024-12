Ewa Wachowicz zaprasza na świąteczną wyżerkę: śledzie za 70 złotych, kilogram bigosu za 90 i dwa razy tyle za makowca

Świąteczne cateringi sygnowane nazwiskami znanych osobistości to już niemal jak coroczna tradycja. W końcu po co stać przy garach, skoro można zaserwować frykasy od popularnej gwiazdy? Jak zawsze kwestią sporną są jednak ceny, które część internautów uznaje niekiedy za - delikatnie mówiąc - dość wygórowane.

Ewa Wachowicz zaprasza na świąteczną wyżerkę. Ceny? Nie na każdą kieszeń

Królową świątecznych potraw, na które niestety nie każdy może sobie pozwolić, jest z pewnością Magda Gessler. Nie jest natomiast jedyną gwiazdą, która oferuje podobne usługi, bo możecie się też zaopatrzyć na przykład we frykasy od Ewy Wachowicz. Na facebookowym profilu restauracji sygnowanej jej nazwiskiem pojawiło się niedawno świąteczne menu.

Przygotowaliśmy dla Was tradycyjne, świąteczne potrawy, które wypełnią Wasz dom aromatem Wigilii i wyjątkowym smakiem - zachęcają.

A jak jest z cenami? Rzućmy okiem na to, co mają nam do zaoferowania Zalipianki Ewy Wachowicz. Jeśli jesteście fanami śledzi, to za kilogram tych w oleju czy w śmietanie z cebulą i jabłkiem zapłacicie po 70 złotych. Pasztet z jałowcem to wydatek rzędu 50 złotych za półkilogramową foremkę, sałatka jarzynowa kosztuje 60 złotych za kilogram, a litr barszczu czerwonego - 30.

Gdybyście chcieli do niego uszka z grzybami, to proszę bardzo: pół kilograma możecie nabyć za 60 złotych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi, co jest najtańsze w menu Ewy, to odpowiadamy - kompot z suszu to jedyne 20 złotych za litr i za tyle samo kupicie jeszcze 300 gramów sosu tatarskiego bądź żurawinowego. Chleb jest nieco droższy i kosztuje 25 złotych.

Za kilogram bigosu trzeba zapłacić 90 złotych i dokładnie taką samą kwotę należy wyłożyć na roladę wieprzową z grzybami bądź szynkę nadziewaną słoniną, czosnkiem i wędzoną śliwką. Najdroższe są natomiast ciasta: makowiec i sernik z lukrem cytrynowym i bakaliami to 180 złotych za sztukę. Jeśli wolicie połowę "blaszki", to cena wówczas spada do 100 złotych.

To co, zasiadacie w tym roku do wigilijnego stołu z potrawami od Ewy?

