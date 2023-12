Ewa Wanat przed śmiercią nagrała POŻEGNALNY FILM. "Jestem na ostatnim etapie" (WIDEO)

Ewa Wanat nie żyje. Na profilu dziennikarki pojawiło się pożegnalne nagranie

W pożegnalnym nagraniu Ewa Wanat podziękowała wszystkim zarówno za wyrazy sympatii i zainteresowania, jak i krytykę "dającą kopa do tego, by szperać, szukać, pracować, pisać". Wspomniała również o pracy w radiu.

(...) To są rzeczy, które są nie do przecenienia. (…) Wiem, że to już jest niedługo, nie mogę długo czekać, żebym mogła tych parę słów powiedzieć. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo mi dały spotkania z wami w radio i w radio TOK FM, i te w trakcie raka, kiedy właściwie przestałam się komunikować z internautami. (…) Chciałam wam za wszystko podziękować i dziękuję wam po prostu za to, że byliście i że mogłam być z wami. Do zobaczenia - zakończyła.