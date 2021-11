Ewa Zawada o swojej seksualności: "Nie szufladkuję siebie. Pociąga mnie osoba, a nie płeć"

Taka tam ja 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Moja koleżanka (nazwijmy ja Agnieszka) ma 9-letnia córkę. Ostatnio młoda przyszła do niej i stwierdziła, ze chyba jest zainteresowana dziewczynkami, a nie chłopcami. Agnieszka odpowiedziała jej, ze nieważne, jakie będą jej zainteresowania, ona będzie ja wspierać, ale ze jednak jest trochę za wcześnie, żeby ostatecznie decydować o takich sprawach i ze to normalne, ze zaczyna poszukiwać swojej seksualności i ze wrócą do tej sprawy za jakiś czas. Pomijając fakt, ze Agnieszka jest świetna matka, bo nie rzuca się na dziecko z agresja, ze ma być koniecznie taka, jaka społeczeństwo chciałoby ja widzieć i ze stara się jej wytłumaczyć takie sprawy sprawy, to trochę mnie to przeraziło. Mam 35 lat i jak miałam 9 lat, nawet nie przeszło mi przez myśl zastanawiać się nad takim rzeczami. Jestem tolerancyjna. Pracuje z osobami homoseksualnymi, zupełnie mi nie przeszkadzają. To nie ci ludzie są problemem. Ale całe to rozprawianie na ten temat w internecie, telewizji, sprawia, se już tak młodzi ludzie zastanawiają się nad swoją orientacja, zamiast dać temu dojąc do głosu w swoim czasie, naturalnie. Za dużo tego wszędzie. Dajcie dzieciom normalnie dorosnąć, tak jak my mieliśmy szanse. Nieważne, jakiej będą orientacji. Dajcie dziejom być dziećmi.